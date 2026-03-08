Sci, Elena Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa

Roma, 8 mar. (askanews) – Elena Curtoni completa un weekend d’oro per lo sci azzurro in Val di Fassa. La 35enne di Morbegno si prende il superGigante con una prova di forza che attendeva da troppo tempo. Per Curtoni è la quarta vittoria in coppa del mondo in carriera, la prima stagionale, a tre anni e più di distanza dall’ultimo successo, la libera a Saint Moritz nel dicembre del 2022. A completare la gran domenica azzurra il terzo posto, a sorpresa, di Asja Zenere, scesa con il pettorale 33 e al primo podio in carriera. In mezzo a tanta Italia la brava norvegese Lie, quarta la coppia franco-neozelandese Miradoli-Robinson, ax aequo. Un risultato che fa felice Sofia Goggia, che chiude nona ma limita i danni rispetto a Robinson, che la insegue in classifica di specialità a 63 punti. Gara da zero invece per Aicher, terza in classifica di SuperG e fuorigioco per la vittoria finale, che Goggia e Robinson si contenderanno alle finali di Lillehammer. Dopo la doppetta nelle libere di venerdì e sabato chiude 8^ Laura Pirovano. Esausta ma felice, rivedremo anche lei nelle finali.