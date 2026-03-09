Ciclismo, Ganna vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico

Roma, 9 mar. (askanews) – Filippo Ganna ha vinto la cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2026, firmando il miglior tempo nella prova contro il tempo a Lido di Camaiore sulla distanza degli 11,5 chilometri e prendendosi almeno per una giornata la leadership della classifica generale nella prestigiosa corsa a tappe italiana di una settimana.

Il fuoriclasse azzurro della INEOS Grenadiers, che ha completato la prova odierna con una media di 56.225 km/h, si è imposto con un vantaggio di 22″ sul compagno di squadra neerlandese Thymen Arensman e di 26″ sul tedesco Max Walscheid (Lidl-Trek).

“Sono davvero felice – le sue parole a caldo – Ieri ho detto che non volevo spingere troppo, però la condizione è buona e le gambe girano bene. Anche se le mie sensazioni in bici non erano delle migliori. I miei compagni di squadra Thymen Arensman e Magnus Sheffield hanno fatto una prestazione straordinaria, stiamo andando davvero tutti bene. Spero che avremo le stesse belle condizioni meteo anche nei prossimi giorni. Non voglio perdere la maglia di leader, quindi lotterò per difenderla”.

Domani la seconda tappa, la Camaiore – San Gimignano di 206 km