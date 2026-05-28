Ultimo ciak per il cortometraggio di Algieri “Tutte o nessuna”

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Violante Placido e Donatella Finocchiaro sono le protagoniste del nuovo cortometraggio di Giovanni B Algieri “Tutte o nessuna”

Ultimo ciak per il cortometraggio “Tutte o nessuna”, le cui riprese si sono concluse a Corigliano-Rossano e hanno visto l’impegno di due attrici di massimo calibro come Donatella Finocchiaro e Violante Placido. Il film scritto e diretto da Giovanni B Algieri è prodotto dal regista Jonathan Elia e dalla produttrice creativa Elisabetta Marra per Immaginazione Aps.

Il corto è stato realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission (sul set con la visita di Anton Giulio Grande e Giampaolo Calabrese, presidente e direttore della Fondazione), in collaborazione con Summeet, e nell’ambito dell’iniziativa We breast “Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella”.

IL TEMA DELLA DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ALLE CURE PER IL TUMORE AL SENO

«Il progetto affronta un tema sociale di forte attualità: le difficoltà legate all’accesso alle cure per il tumore al seno e il peso della burocrazia nella vita delle persone, attraverso una narrazione intensa e profondamente umana», spiegano dalla produzione. L’esigenza di approfondire questo tema è nata dalle tante storie vere che l’associazione We breast ha raccontato ad Algieri. «Questa è una delle tante storie perché non è un caso che la lentezza, con attese fino a 500 giorni, possa portare a morire di burocrazia e – citando il film, il regista precisa – è vero che ci sono dei tempi tecnici, ma ci sono anche delle perdite di tempo. Un solo mese può salvare tante vite».

Lo scopo del corto è, dunque, quello di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni ma anche la prospettiva maschile perché, così come ha fatto il regista, «è necessario avvicinarsi all’argomento da essere umano, così come al tema dei femminicidi o tutte le tematiche che a volte vengono catalogate come di genere. L’unico modo per affrontarle è farlo tutti insieme da esseri umani

DUE ATTRICI CELEBRI HANNO SPOSATO IL PROGETTO

Il film ha scelto come protagoniste Violante Placido, Donatella Finocchiaro accompagnate da Filippo Librando e con la partecipazione straordinaria di William Baldwin. A completare il cast Paolo Mauro e Carmine Alfano.

Due interpreti principali che non si sono mai risparmiate. Algieri racconta: «Lavorare con loro è stato facile, perché quando hai davanti due grandi attrici per un regista è tutto più facile e soprattutto usufruisce di ottimi spunti e ottimi suggerimenti. Poi danno quel tocco personale che è un valore aggiunto». E ancora ripercorre il momento in cui le ha scritturate: «Sono state subito disponibili a partecipare al progetto e non era scontato. È chiaro che un corto così impegnato socialmente lo devi sposare, lo fai perché ci credi e loro lo hanno accettato perché non hanno paura di cimentarsi su un tema di denuncia così delicato».

“TUTTE O NESSUNA” DI ALGIERI, UN CORTOMETRAGGIO GIRATO INTERAMENTE IN CALABRIA

Le riprese hanno coinvolto una troupe di circa 35 professionisti, di cui oltre la metà composta da maestranze calabresi, confermando il valore e la crescita delle professionalità audiovisive del territorio.

“Tutte o nessuna” è stato girato interamente a Corigliano-Rossano, trasformando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città in set cinematografici. Tra le location utilizzate figurano Piazza Salotto, il Liceo classico “G. Colosimo”, la Collina del gelso di Rossano e numerosi altri scorci caratteristici dell’area urbana e costiera. «La Calabria si prestava perfettamente a questa narrazione perché, oltre ai magnifici paesaggi, c’è anche la semplice periferia umana e quotidiana di cui il film aveva bisogno», così il regista spiega la scelta dell’ambientazione.



Per la Calabria un progetto che rappresenta una nuova occasione di promozione culturale attraverso il cinema, confermando il crescente interesse del settore audiovisivo verso il territorio jonico.

Nei prossimi mesi il cortometraggio entrerà nella fase di post-produzione e poi sarà la volta della vetrina di presentazioni nei festival cinematografici nazionali e internazionali.