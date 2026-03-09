X
Referendum, Conte: Bartolozzi ammette ciò che Meloni nasconde

Roma, 9 mar. (askanews) – “Meloni ha speso 13 minuti di video per nascondere quello che Giusi Bartolozzi, il capo di gabinetto del ministro Nordio, padre della riforma, ha ammesso in tv in pochi secondi: ‘Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione’. Sentite con le vostre orecchie”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando il video dell’intervento di Bartolozzi in una tv locale.

“Votiamo No al referendum salva-casta che serve solo a controllare politicamente la giustizia evitando inchieste scomode per chi è al potere”, ha aggiunto l’ex premier nel suo post social.

