Alcaraz agli ottavi di Indian Wells in rimonta, il doppio Errani/Paolini avanza ai quarti

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Non è stato facile, ma il verdetto con sorpresa alla fine non è arrivato. Il numero 1 del mondo ha sofferto sì, ma poi ha ritrovato il suo tennis piegando la resistenza di Arthur Rinderknech. Carlos Alcaraz, dunque, approda agli ottavi di Indian Wells piegando il francese, 26esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 67(6) 63 62. Quinto anno di fila agli ottavi del Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, per lo spagnolo. “Nel primo set e all’inizio del secondo Arthur ha giocato il suo tennis migliore. Per me è stato davvero difficile – ha ammesso Alcaraz -. Mi sono trovato in difficoltà, ma l’ho accettato, ho continuato a lottare e ho cercato di fare qualcosa di diverso. Credo di aver iniziato a giocare in modo più solido, aspettando le mie occasioni” ha aggiunto il numero 1 del mondo, che ha finito per prendere il sopravvento nonostante un piccolo timore per aver messo male il piede all’inizio del secondo set che gli ha creato un fastidio alla caviglia. “Nel terzo, comunque, mi sono mosso perfettamente, spero di sentirmi domani come se non fosse successo nulla”, le sue dichiarazioni riportate da Supertennis.

Per un posto nei quarti affronterà il norvegese Casper Ruud (13), arrivato agli ottavi per la terza volta in carriera nel torneo grazie al successo in rimonta 36 63 64 sul monegasco Valentin Vacherot (26). Eliminato invece Taylor Fritz (7), vincitore a Indian Wells nel 2022, battuto 64 76(6) nel derby contro Alex Michelsen (44). “Ho giocato a un livello più alto della mia media. È quello che devi fare per battere uno come Alex” ha detto il ventunenne, che ha messo a segno la terza vittoria in dieci partite giocate contro Top 10 e che ora affronterà Daniil Medvedev (11), due volte finalista a Indian Wells, che ha sconfitto 64 60 l’argentino Sebastian Baez (53) diventando il primo giocatore a vincere 15 partite in singolare nel 2026. Giornata da ricordare anche per l’australiano Rinky Hijikata (117), che ha firmato in rimonta la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10. Entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, nel suo primo match in un terzo turno di un Masters 1000 ha eliminato il kazako Alexander Bublik (10) 67(3) 76(3) 63. Prossimo ostacolo il britannico Cameron Norrie (29), vincitore a Indian Wells nel 2021, che ha eliminato l’australiano Alex de Minaur (6) imponendosi con un duplice 64 64. Ha messo così a segno la 13ma vittoria contro un Top 10 e ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta nel torneo.

Nel tabellone femminile nessun problema per Iga Swiatek. La numero 2 del mondo ha sconfitto 63 62 l’ex Top 10 greca Maria Sakkari, oggi numero 34, che aveva battuto in finale nel 2022 e 2024. La polacca nel deserto californiano si sente a casa: per lei 24 vittorie in 27 partite giocate nel torneo. Prossima avversaria la ceca Karolina Muchova (13) che ha liquidato la croata Antonia Ruzic concedendole appena tre game (6-0 6-3). Esce di scena, invece, la campionessa in carica Mirra Andreeva, numero 8 Wta, superata dalla ceca Katerina Siniakova (44) che si è imposta con il punteggio di 46 76(5) 63. Prossima sfida per Siniakova contro l’ucraina Elina Svitolina (64 62 alla statunitense Krueger). Avanza la numero 5 del mondo, Jessica Pegula, che ha battuto in tre set (46 63 62) la lettone Jelena Ostapenko (26) e che ora se la vedrà con Belinda Bencic (12) che ha liquidato in due set (62 63) la belga Elise Mertens (21). Agli ottavi la britannica Sonay Kartal che si è imposta in tre set sulla statunitense Madison Keys (15) e che ora è attesa dalla numero 3 del mondo, la kazaka Elena Rybakina, che con un duplice 64 ha eliminato l’ucraina Marta Kostyuk.

ERRANI/PAOLINI AI QUARTI IN DOPPIO

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato i quarti in doppio nel torneo “1000” californiano. Le azzurre (numero 4 nel ranking di doppio) hanno sconfitto 62 75 le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, rispettivamente 43 e 51 nel ranking di specialità. Ora affronteranno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic che hanno vinto il titolo ad Auckland e raggiunto gli ottavi all’Australian Open.

