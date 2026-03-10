Dacia presenta il piano strategico 2030

ROMA (ITALPRESS) – Dacia continua a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato europeo puntando su un modello di business basato su design essenziale, robustezza e innovazione accessibile. Il marchio del Renault Group è oggi riconosciuto come uno dei brand con il miglior rapporto prezzo-prestazioni e mantiene un vantaggio strutturale di circa il 15% rispetto al mercato grazie a una progettazione orientata alla riduzione dei costi, a un’impronta industriale ottimizzata e a un modello distributivo snello.

Il successo commerciale è confermato da un alto livello di fidelizzazione: oltre il 70% dei clienti rimane fedele al marchio quando cambia auto e circa l’80% resta all’interno del gruppo.

Nel 2025 le vendite sono state trainate da modelli di punta come Dacia Sandero, per il secondo anno consecutivo l’auto più venduta in Europa, Dacia Duster, tra i SUV più venduti ai privati, e Dacia Bigster, leader nel segmento C nella seconda metà dell’anno. Il marchio ha inoltre superato la soglia simbolica dei 10 milioni di veicoli venduti nel mondo dal lancio della Dacia Logan nel 2004.

Guardando al 2030, la strategia del brand prevede un rafforzamento della mobilità elettrica con quattro modelli 100% elettrici e un’accelerazione dell’elettrificazione della gamma, con l’obiettivo che due terzi delle vendite siano di veicoli elettrificati. Parallelamente, la casa punta a crescere nel segmento C.

In questo contesto nasce Dacia Striker, nuovo crossover multi-energia lungo 4,62 metri che combina caratteristiche da station wagon, berlina e SUV. Il modello sarà disponibile anche in versioni ibride, 4×4 e GPL e avrà un prezzo di partenza inferiore ai 25 mila euro. Presentato nell’ambito del piano strategico “futuREady”, Striker sarà svelato ufficialmente a giugno e affiancherà Bigster per rafforzare la presenza del marchio nel segmento C.

