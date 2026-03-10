Gava al Consiglio d’Europa, il Comitato approva il piano del Governo sulla Terra dei Fuochi

ROMA (ITALPRESS) – Il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, insieme al Commissario straordinario per le bonifiche, il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, ha presentato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un aggiornamento sulle azioni del Governo per affrontare le criticità della Terra dei Fuochi.

Le 28 delegazioni intervenute – tra cui Svizzera, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna – hanno espresso apprezzamento per la partecipazione diretta di un rappresentante di Governo e per la rapidità degli interventi adottati, dalla nomina del Commissario straordinario alla definizione di un piano d’azione complessivo in meno di un anno. Il Comitato ha sottolineato il consenso sulle misure italiane, riconoscendo i progressi nella governance, nella pianificazione delle bonifiche, nei controlli sul territorio e nel monitoraggio sanitario e ambientale.

“Ringrazio tutte le delegazioni per i contributi e il riconoscimento degli sforzi – ha dichiarato Gava -. Continueremo a coinvolgere la società civile e ad accelerare gli interventi: con il piano da 200 milioni per il 2026-2027 siamo impegnati a restituire questi territori ai cittadini”.

All’esito del confronto, il viceministro Gava ha ringraziato la cabina di regia interministeriale, i Commissari, i Prefetti, ISPRA e in particolare il sottosegretario Alfredo Mantovano per il prezioso contributo al lavoro realizzato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni.

– Foto ufficio stampa viceministro On. Gava –

(ITALPRESS).