Iran, Schlein: Meloni fa la commentatrice anziché la premier

Roma, 10 mar. (askanews) – Giorgia Meloni “invece di fare la presidente del Consiglio fa la commentatrice”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante un’intervista a ‘di martedì’ che andrà in onda questa sera.

“Domani verrà in parlamento. Spero che finalmente voglia chiarire al paese che se Trump chiede l’utilizzo delle basi in Italia per sostenere questi attacchi militari fuori dal diritto internazionale, il governo dirà di no perché sarebbe in contrasto con l’articolo 11 della nostra Costituzione”, ha aggiunto.