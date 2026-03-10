Mattarella a Firenze, i passanti: “baluardo di democrazia”

Firenze, 10 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica è stato salutato con applausi da numerosi passanti, a Firenze, al suo ingresso nella sede dell’Istituto Storico della Resistenza, in via Carducci. “Sergio! Sergio! sei il baluardo della nostra democrazia”, è stato il grido rivoltogli da un uomo. Ad accogliere Mattarella, oltre al presidente dell’Istituto, Vannino Chiti, la sindaca Sara Funaro e il presidente della Toscana, Eugenio Giani.