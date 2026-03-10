Paralimpiadi, De Silvestro argento nella combinata alpina

1 minuto per la lettura
Roma, 10 mar. (askanews) – Fantastico argento per René De Silvestro alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. L’azzurro lo conquista nella combinata alpina categoria sitting dopo una straordinaria manche nello slalom. Oro all’olandese Kampschreur, per soli 11 centesimi avanti all’azzurro. Terzo il connazionale De Langen con un distacco i 1″26. De Silvestro festeggia davanti al suo pubblico: viene da San Vito, Cortina è casa.
