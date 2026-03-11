Baseball, storico: l’Italia batte gli Usa a Houston

Roma, 11 mar. (askanews) – Impresa storica per la nazionale italiana di baseball che, nella terza partita del girone eliminatorio del World Baseball Classic, ha battuto gli Stati Uniti 8-6 a Houston. È la quinta vittoria azzurra contro gli Usa – l’ultima risaliva al 2007 – ma la prima contro una selezione statunitense considerata un vero e proprio “Dream Team”.

Con questo successo la squadra guidata da Francisco Cervelli sale al primo posto del girone, unica formazione a punteggio pieno. Agli azzurri resta un solo ostacolo sulla strada dei quarti di finale: la sfida contro il Messico, in programma nella notte (mezzanotte italiana) e trasmessa su Sky Sport Max. Per qualificarsi l’Italia potrebbe anche perdere, purché segni almeno quattro punti e la gara non si prolunghi agli extra-inning.

La vittoria è arrivata al termine di una partita combattuta. L’Italia era volata sull’8-0 grazie ai fuoricampo di Kyle Teel – poi costretto a uscire per infortunio – Jac Caglianone e Sam Antonacci, oltre alla solida prestazione iniziale sul monte di lancio di Michael Lorenzen.

Gli Stati Uniti, trascinati da Pete Crow-Armstrong, hanno tentato la rimonta riducendo il divario fino all’8-6, ma senza riuscire a completare il recupero. Gli azzurri possono così continuare a sognare l’accesso ai quarti di finale del torneo.