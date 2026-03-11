Milano, 11 mar. (askanews) – Dopo averlo anticipato con un video spoiler apparso sui suoi canali social, Blanco annuncia il nuovo album MA’ in uscita venerdì 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), già disponibile in preorder.

L’attesissimo ritorno di Blanco, ufficializzato nei mesi scorsi dall’uscita dei primi tre singoli estratti “Piangere a 90”, “Maledetta rabbia” e “Anche a vent’anni si muore” – tutti ai vertici delle classifiche streaming e radio – si prepara ora a trovare piena consacrazione in questo nuovo e importante capitolo discografico, destinato a segnare una fondamentale tappa nel suo percorso artistico.

MA’ sarà disponibile in quattro diversi formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.

Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

“Il primo tour nei palazzetti”

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo 20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum 23.04.2026 Padova – Kioene Arena 25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT 30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport 02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT 03.05.2026 Bari – Palaflorio 05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele 06.05.2026 Napoli – Palapartenope 08.05.2026 Bologna – Unipol Arena 11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT 13.05.2026 Milano – Unipol Forum 16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena