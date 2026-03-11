“Canzone estiva” è il titolo del nuovo brano inedito di Annalisa

Milano, 11 mar. (askanews) – “Canzone estiva” è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo.

Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album “Ma io sono fuoco”, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione.

È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico.

Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi.

Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona.

Da qui l’idea della provocazione “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, ironizzando ed estremizzando con lo stesso linguaggio del giudizio, ma conoscendo però già la risposta: l’unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo.

Ricordando anche che la scelta di quale versione vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre racconta moltissimo di chi osserva.

E se anche il titolo gioca e confonde le aspettative, il brano si muove su un’intensità ritmica che passa da vuoti intensi a pieni dagli ampi spazi, pensati immaginando l’interazione dal palco tra pubblico e artista, rimanendo volutamente personale, indecifrabile.

Decide chi ascolta, come sempre.

Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il Capitolo II del tour Ma noi siamo fuoco che vede già alcune date sold out che raddoppiano.

E’ la seconda parte del viaggio live di Annalisa dopo che, tra Novembre e Dicembre 2025, ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Sommando queste alle prossime di primavera, il tour dell’album “Ma io sono fuoco” vanta ad oggi 24 live nei palasport di tutta Italia.