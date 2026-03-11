Il cantautore olandese Dotan sarà in Italia per due live

Milano, 11 mar. (askanews) – Il cantautore olandese Dotan sarà in Italia per due appuntamenti del suo European Solo Acoustic Tour: il 27 marzo all’Alcazar Live di Roma e il 28 marzo allo Spazio 211 di Torino. Due concerti in versione acustica che offriranno al pubblico un’esperienza intima e diretta con l’artista e il suo repertorio.

Dotan si è fatto conoscere nel 2011 con l’album Dream Parade, registrato a Los Angeles, città che negli anni è diventata una fonte costante di ispirazione. Tre anni dopo ha pubblicato 7 Layers, che include il successo internazionale Home. Il brano ha segnato la sua consacrazione, portandolo a intraprendere lunghi tour nei Paesi Bassi.

Con 7 Layers Dotan ha ampliato il proprio pubblico anche oltre i confini nazionali, con tournée in tutta Europa e negli Stati Uniti, oltre a esibizioni in festival internazionali come Pinkpop, Rock Werchter, Sziget Festival, Pukkelpop, Southside Festival e Montreux Jazz Festival. Nel corso della sua carriera si è esibito anche in Città del Vaticano davanti al Papa.

Dal 2014 la sua musica è stata utilizzata in spot pubblicitari internazionali, film e serie televisive di successo come Grey’s Anatomy, Pretty Little Liars, The 100 e New Amsterdam, oltre che nel film True Spirit distribuito da Netflix. Nel 2024, a dieci anni dalla pubblicazione, Home è tornata in cima alle classifiche in Canada.

Dopo un periodo di riflessione, Dotan è tornato con il singolo Numb nel 2019 e con l’album Satellites nel 2021. Con il quarto album A Little Light In The Dark, pubblicato nel 2024, ha confermato la propria presenza sulla scena internazionale, portando la sua musica in tour in tutta Europa tra teatri e grandi venue. I concerti italiani si inseriscono in questo percorso live, mantenendo al centro la dimensione essenziale e diretta dell’esibizione acustica