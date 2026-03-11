Iran, Schlein: Meloni oggi dica no a uso basi per attaccare

Roma, 11 mar. (askanews) – “Noi faremo la nostra parte in Parlamento ma oggi vogliamo sentire cosa risponde a Trump che dice che l’Italia è sempre disponibile ad aiutare, se Trump chiede l’uso delle basi lo escludono già ora? Perchè sarebbe contro la Costituzione”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Omnibus su La7.

“Bisogna chiarire e chiamare le cose con il proprio nome – insiste – Meloni ancora non ha detto che gli attacchi unilaterali violano il diritto internazionale, vorremmo una posizione chiara. Seconda cosa che vogliamo sentire oggi è che il governo esclude in maniera categorica che se Trump chiedesse il supporto delle basi in Italia per attacchi militari a Libano e Iran perchè andrebbe contro la nostra Costituzione che dice che l’Italia ripudia la guerra”.

“Noi siamo sempre disponibili a fare la nostra parte e quando serve ci sentiamo” con la premier, “in questi giorni non c’è stato un coinvolgimento diretto – conclude – mi sono

sentita più volte con i ministri”.