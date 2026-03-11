Iran, stretto coordinamento G7. Meloni: evitare effetti economici strutturali

Roma, 11 mar. (askanews) – Garantire la libertà di navigazione, favorire un ritorno alla diplomazia, evitare che “l’attuale volatilità economica si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica”. Sono i punti sottolineati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della videoconferenza dei leader del G7, Donald Trump compreso, che si è svolta oggi per discutere “gli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche”. Nel corso dell’incontro la premier ha proposto “che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)”.

“I capi di stato e di governo del G7 – si legge in una nota di Palazzo Chigi – hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione. La presidente del Consiglio ha anche riaffermato l’impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l’importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani. A quest’ultimo proposito, Meloni ha proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)”.

Nel corso della riunione, la premier ha quindi “sottolineato l’importanza che l’attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica. A questo riguardo il Presidente del Consiglio, come gli altri leader G7, ha richiamato l’importante decisione assunta nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati”.

I leader G7, ha informato Palazzo Chigi, “hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche”.