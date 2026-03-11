Referendum, Schlein: noi non politicizziamo, batteremo Meloni a elezioni

Roma, 11 mar. (askanews) – “Batteremo Meloni alle prossime elezioni politiche con la coalizione progressista che dopo vent’anni siamo riuscirti a rimettere insieme. Ho sempre detto noi non politicizzeremo la campagna referendaria tanto sarà Meloni a farlo, ed è esattamente quello che è accaduto”. Così Elly Schlein segretaria del Pd a Omnibus su La7.

“Non abbiamo mai chiesto un voto contro il governo ma contro una riforma sbagliata – ha aggiunto -, lo ha detto Nordio che se vinciamo le elezioni servirà anche a noi ma noi non vogliamo che ci serva una riforma, in democrazia il potere di chi governa deve essere sottoposto al controllo di legalità, solo un giudice indipendente fa valere il principio che la legge è uguale per tutti”.