Tennis, Paolini eliminata agli ottavi a Indian Wells

Roma, 11 mar. (askanews) – Jasmine Paolini si ferma agli ottavi del “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La toscana si arrende col punteggio di 75 26 61 alla qualificata australiana Talia Gibson (112 WTA). Per lei ora c’è all’orizzonte una sfida contro la ceca Linda Noskova (14).
