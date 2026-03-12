Sigaro Toscano, due secoli di qualità ancora artigianale

Lucca, 12 mar. (askanews) -Duecento anni di storia italiana racchiusi in un sigaro. L’Antico Toscano, il più famoso dei prodotti di Manifatture Sigaro Toscano, ottiene dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il titolo di Marchio Storico di Interesse Nazionale. Un sigillo d’eccellenza, che certifica tradizione, autenticità e prestigio fondati anche sull’etica aziendale.”Tra le nostre caratteristiche -afferma l’Amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, Stefano Mariotti- c’è stata sempre quella di una mano d’opera completamente femminile. Ancora oggi abbiamo questa eredità, quindi più del 60% della nostra mano d’opera qui a Lucca è femminile, e completamente al femminile è il reparto di sigari a mano. La manifattura di Lucca è stata la prima con gli asili aziendali. Qui potete ancora vedere alcuni oggetti che venivano utilizzati nell’asilo, ma ancora oggi da un punto di vista anche di contratto integrativo all’interno del comparto alimentare è tra i più avanzati”.Negli anni la tecnologia nella produzione si è evoluta, anche grazie a processi di digitalizzazione e a macchinari sviluppati dall’azienda stessa, “ma -puntualizza Mariotti- di fatto il nostro processo rimane un processo completamente artigianale, sia quando parliamo dei sigari fatti a macchina, in cui l’operatore, comunque, controlla uno per uno tutti i sigari che vengono fatti e sia, ovviamente, per quella che è la parte dei sigari a mano in cui c’è una manualità e un’artigianalità unica al mondo”Talmente unica al mondo che il fatturato export è salito al 40%, con l’obiettivo di raggiungere il 50%: “siamo market leader in Turchia nel segmento dei sigari, ma Sigaro Toscano oggi sta esplodendo in tutti i paesi dell’Europa dell’Est, la Germania e ovviamente stiamo crescendo molto bene, sebbene ancora abbiamo grosse potenzialità di sviluppo, negli Stati Uniti”.