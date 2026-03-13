34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera in Puglia, Miglietta: “Occasione preziosa per scoprire la Regione”

BARI (ITALPRESS) – Sono stati presentati a Bari, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia, i dettagli della 34esima edizione delle Giornate FAI di Primavera in Puglia, l’iniziativa nazionale dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

L’edizione primaverile dell’evento, che si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo, prevederà l’apertura straordinaria di 48 luoghi in 40 città pugliesi, molti dei quali solitamente non accessibili al pubblico.

In conferenza è intervenuta, tra gli altri, l’assessore regionale alla Cultura Silvia Miglietta. “Le giornate del FAI – ha ricordato Miglietta – sono un’occasione preziosa per scoprire la Puglia, i luoghi meno conosciuti ma non per questo meno importanti da un punto di vista storico e culturale. È un appuntamento ormai atteso dalle persone che scoprono e hanno la possibilità di muoversi all’interno della della loro regione per visitare quello che il FAI valorizza ottimamente da anni. Torna anche quest’anno l’interesse, soprattutto la filosofia della Regione Puglia sull’attenzione sui piccoli borghi”.

“È un investimento culturale importante che si fa da anni e che si deve potenziare, proprio perché è un’occasione per scoprire zone che sfuggono spesso ai pugliesi stessi. E le giornate del Fai danno questa possibilità, dal Salento al foggiano, di visitare monumenti valorizzati e sapientemente illustrati dai volontari e dalle volontarie del fondo” conclude.

-Foto xa2/Italpress-

(ITALPRESS).