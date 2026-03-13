Campania, alla Borsa Mediterranea del Turismo presentato il progetto Terra-Mare per integrare i collegamenti marittimi con il trasporto pubblico

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consozio UnicoCampania, all’interno dello spazio “Campania Divina” della Regione Campania, ha presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) il progetto Terra-Mare, l’iniziativa che punta a integrare i collegamenti marittimi con il sistema del trasporto pubblico regionale nell’ambito del circuito UnicoCampania.

L’obiettivo è offrire ai passeggeri – in particolare anche ai turisti – un’esperienza di viaggio più semplice e digitale, consentendo l’acquisto integrato dei titoli di viaggio per bus, treni e collegamenti via mare attraverso piattaforme interoperabili e procedure di vendita coordinate. Il progetto prevede l’integrazione tra la piattaforma tecnologica del Consorzio e i sistemi di prenotazione degli operatori marittimi, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili servizi integrati di pianificazione e acquisto del viaggio. Il modello sarà aperto all’adesione di tutti gli operatori del settore interessati.

Il modello di integrazione è stato sviluppato e sperimentato con Alilauro, operatore pilota della fase progettuale. I test hanno consentito di verificare la compatibilità dei flussi informativi, la gestione coordinata dei titoli di viaggio e la possibilità di validazione integrata tra sistemi diversi e si inserisce nel più ampio Sistema di Vendita Regionale (SVR), l’infrastruttura digitale che consente di unificare procedure di vendita, standard tecnologici e sistemi di validazione del trasporto pubblico regionale.

“L’integrazione tra trasporto pubblico locale su ferro e gomma e collegamenti marittimi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione del sistema della mobilità regionale. Il nostro obiettivo è integrare sempre di più l’intero sistema dei trasporti della Campania, semplificando gli spostamenti e favorendo una mobilità più efficiente, accessibile e sostenibile per cittadini, pendolari e turisti. In questo percorso è fondamentale anche la semplificazione delle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, attraverso strumenti digitali e sistemi interoperabili che rendano l’esperienza di viaggio sempre più semplice e immediata. Il progetto Terra-Mare va esattamente in questa direzione, rafforzando l’integrazione tariffaria e digitale tra i diversi servizi di trasporto”, dichiara il vicepresidente della Regione Campania e assessore ai trasporti Mario Casillo.

“Non è soltanto un’evoluzione tecnologica, ma una visione di sistema che punta a rendere sempre più semplice e accessibile l’esperienza di viaggio per cittadini e turisti. Grazie alla collaborazione tra Regione Campania, UnicoCampania e operatori del trasporto marittimo, stiamo lavorando per costruire un modello che migliori concretamente l’offerta dei servizi e contribuisca a rendere più facilmente raggiungibili le nostre destinazioni”, dichiara l’assessore al turismo, promozione del territorio e transizione digitale Vincenzo Maraio.

“Con il progetto Terra-Mare lavoriamo alla costruzione di un sistema di mobilità sempre più integrato, nel quale i diversi servizi di trasporto possano dialogare tra loro e offrire agli utenti strumenti semplici e digitali per pianificare e acquistare il proprio viaggio. La sperimentazione avviata con Alilauro rappresenta un primo passo operativo in questa direzione e ci auguriamo che anche altri operatori del Golfo possano progressivamente aderire al modello di integrazione”, sottolinea Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania. “Abbiamo sempre creduto nell’intermodalità e in una mobilità coordinata che consenta ai viaggiatori di scegliere un’offerta realmente integrata. Per questo abbiamo scelto di partecipare come operatori pilota alla fase di sperimentazione del progetto di integrazione dei collegamenti marittimi con il trasporto regionale”, dichiarano i vertici del Gruppo Lauro.

-Foto Regione Campania-

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