L. elettorale, Schlein: dialogo? Non ci sono buone premesse

Roma, 13 mar. (askanews) – “Se volevano dialogare, perché l’hanno depositata in fretta e furia prima del referendum?” Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha risposto, in una intervista al domani, a una domanda sulla proposta di legge elettorale del centrodestra.

“Da quello che abbiamo visto finora – ha aggiunto – c’è un premio di maggioranza talmente alto che chi vince le elezioni potrebbe arrivare a nominare da solo il presidente della Repubblica. E l’indicazione del premier è un antipasto di premierato, che è una riforma che noi contrastiamo duramente. Non sono delle buone premesse”.

Quanto alle modalità che le opposizioni potrebbero utilizzare per la scelta del loro candidato premier, Schlein non ha sciolto il nodo primarie o accordo politico fra i partiti della coalizione progressista: “La mia preferenza – ha spiegato – è per la modalità che sceglieremo con i nostri alleati”.