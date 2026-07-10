Palmi, incendio all’impianto di stoccaggio di rifiuti a Palmi

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Un grosso incendio ha colpito l’impianto di rifiuti Poly2oil a Palmi; i Vigili del fuoco hanno spento il rogo e l’Arpacal monitora l’aria.

PALMI (REGGIO CALABRIA) — Un incendio di vaste proporzioni ha devastato l’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti “Poly2oil” situato a Palmi, sprigionando una densa e imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per circoscrivere e spegnere le fiamme. Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato: lo stesso stabilimento era già stato parzialmente distrutto da un rogo dalle dinamiche analoghe nel luglio del 2023.

INCENDIO ALL’IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI, ATTIVATO IL MONITORAGGIO DELL’ARIA A PALMI

A causa della potenziale tossicità dei fumi sprigionati dalla combustione dei materiali stoccati, la Prefettura di Reggio Calabria ha attivato d’urgenza i protocolli di sicurezza ambientale, investendo della questione i tecnici dell’Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria). Per monitorare la qualità dell’aria e scongiurare rischi per la salute pubblica, l’Arpacal ha installato una stazione mobile per il campionamento delle polveri totali nel centro urbano della vicina Gioia Tauro, precisamente nei pressi della scuola media “Eugenio Montale”.

IL CICLO DI CAMPIONAMENTO TRA PALMI E GIOIA TAURO

Le attività di analisi atmosferica non si limiteranno a Gioia Tauro. I tecnici ambientali hanno infatti predisposto un doppio monitoraggio parallelo. A causa dell’incendio la Prefettura ha attivato l’Arpacal ha attivato nel centro urbano di Gioia Tauro, presso la Scuola media “Eugenio Montale”, una postazione per il campionamento delle polveri totali, nell’ambito delle attività avviate a seguito dell’incendio nell’impianto Poly2Oil. Il ciclo di campionamento avrà una durata di 24 ore e interesserà sia la postazione di Gioia Tauro sia quella individuata nel territorio di Palmi.