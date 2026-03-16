Masters 1000 Miami, ecco il tabellone: Sinner dal lato di Medvedev e Zverev, Musetti in quello di Alcaraz

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nemmeno il tempo di archiviare Indian Wells che il circuito si sposta all’Hard Rock Stadium per il “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione. Aspettando la conclusione delle qualificazioni, sono sei gli azzurri presenti nel tabellone, definito col sorteggio di oggi.

Fresco reduce del successo al “BNP Paribas Open”, Jannik Sinner andrà a caccia del secondo sigillo a Miami dopo quello del 2024, senza dimenticare anche due finali perse. L’altoatesino entrerà in gara al secondo turno, dove sfiderà il vincente del match tra Damir Dzumhur (n.76) ed un qualificato. Al terzo turno potrebbe vedersela contro il numero 30 del seeding Corentin Moutet, mentre agli ottavi ci potrebbe essere il numero 15 Andrey Rublev.

Il potenziale quarto di finale, invece, è con il numero 7 Felix Auger-Aliassime. Nella metà di tabellone di Sinner anche Alexander Zverev e Daniil Medvedev, appena battuti a Indian Wells, oltre a Matteo Arnaldi. Il 25enne sanremese, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo 2026, debutterà contro il kazako Alexander Shevchenko: all’orizzonte un secondo turno contro Ben Shelton, in un quarto di tabellone presidiato da Zverev.

Dall’altra parte, invece, ecco Carlos Alcaraz che – pure lui direttamente al secondo turno – potrebbe incrociare l’enfant prodige Joao Fonseca al debutto oltre a trovare per strada Luciano Darderi negli ottavi e Lorenzo Musetti in semifinale. L’italo-argentino, dopo il bye al primo turno, dovrà battere o un qualificato o lo statunitense Marcos Giron. In caso di vittoria, potrebbe poi vedersela con Karen Khachanov.

Musetti, invece, è certo di trovare un qualificato nel suo primo match, al terzo turno se la vedrebbe poi con Etcheverry mentre tra ottavi e quarti potrebbe affrontare Flavio Cobolli e Alex De Minaur. Il tennista romano, fresco di best ranking (n.14), al secondo turno sfiderà il vincente della partita tra Grigor Dimitrov e Raphael Collignon e prima del potenziale ottavo con Musetti, potrebbe incrociare Tommy Paul.

Infine Matteo Berrettini: il suo torneo inizierà dal match contro Alexandre Muller, con Bublik potenziale rivale al secondo turno e De Minaur agli ottavi.

-Foto IPA Agency-

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