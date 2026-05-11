Vibo, la storica Villa Gagliardi nel degrado assoluto

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Sembra lontana anni luce la riapertura di Villa Gagliardi, storico polmone verde della città di Vibo, dopo un lungo periodo di inaccessibilità e i lavori di riqualificazione, eppure è avvenuta solo lo scorso anno: la zona è infatti in preda al degrado

VIBO VALENTIA – Doveva rappresentare uno dei simboli della rinascita urbana e ambientale di Vibo Valentia; oggi, invece, Villa Gagliardi torna al centro delle polemiche per uno stato di degrado che preoccupa cittadini e frequentatori dello storico spazio verde cittadino.

NEL 2025 LA RIAPERTURA DI VILLA GAGLIARDI DOPO ANNI DI INACCESSIBILITÀ

Riqualificata grazie a un finanziamento da circa 900mila euro ottenuto dalla precedente amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Maria Limardo, la storica villa era stata restituita alla città nel 2025, durante il successivo esecutivo guidato dal sindaco Enzo Romeo. Un’inaugurazione attesa dopo anni di inaccessibilità e abbandono, che aveva riportato famiglie, bambini e visitatori a frequentare uno degli angoli più caratteristici del capoluogo.

Per qualche tempo, la riapertura aveva effettivamente restituito ai vibonesi un luogo tornato finalmente vivibile: aree ripulite, verde curato e i primi visitatori intenti ad ammirare il patrimonio naturalistico della villa, che custodisce esemplari arborei di notevole pregio e longevità.

APPENA POCHI MESI DOPO IL DEGRADO SI è IMPOSSESSATO DELLA VILLA

Ma l’entusiasmo iniziale sembra essersi rapidamente spento. Oggi Villa Gagliardi appare nuovamente avvolta dall’incuria. Le sterpaglie stanno ricoprendo gran parte delle zone bonificate in occasione dell’inaugurazione e anche i vialetti interni, alcuni dei quali rimessi completamente a nuovo con gli interventi di riqualificazione, risultano ormai invasi dalla vegetazione, rendendo difficoltoso il passaggio in diversi tratti. Non solo. I giochi installati per i bambini iniziano già a mostrare i segni dell’usura e dell’esposizione agli agenti atmosferici, mentre le panchine, in vari punti della villa, appaiono annerite dal tempo e in alcuni casi quasi inglobate dal verde incolto – si potrebbe ironicamente dire “una seduta immersiva nella natura” – in cui trovano casa topi, serpenti, zecche e quant’altro possa essere nocivo per la salute.

L’APPELLO AL COMUNE DI VIBO A RIPULIRE L’AREA VERDE

Una situazione che ha spinto numerosi cittadini a segnalare il problema, corredando le denunce con fotografie che mostrano chiaramente lo stato attuale dell’area. Nel mirino finisce soprattutto la manutenzione ordinaria del sito, che spetta al Comune di Vibo Valentia. I residenti chiedono interventi tempestivi per evitare che uno dei luoghi simbolo della città possa tornare definitivamente nell’abbandono dopo i consistenti investimenti pubblici effettuati per il suo recupero.

La preoccupazione maggiore riguarda proprio il rischio di vanificare il lavoro di riqualificazione portato avanti negli ultimi anni. Villa Gagliardi, infatti, non rappresenta soltanto un’area verde, ma un pezzo di memoria collettiva cittadina, un luogo identitario che per generazioni ha costituito punto di ritrovo e spazio di socialità.

Per questo motivo cresce la richiesta di un piano costante di cura e manutenzione che possa preservare il decoro della villa e garantire ai cittadini la possibilità di vivere in sicurezza uno dei pochi grandi polmoni verdi del centro urbano.