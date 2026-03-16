Pirelli Cinturato domina i test europei 2026 con due vittorie e tre podi

MILANO (ITALPRESS) – Dopo un 2025 già ricco di successi, il nuovo Pirelli Cinturato apre il 2026 con risultati di rilievo nei principali test comparativi europei dedicati ai pneumatici estivi per berline e CUV premium. Nei primi mesi dell’anno il modello ha conquistato due vittorie assolute e tre podi su sei prove organizzate da riviste specializzate e organismi indipendenti.

Il Cinturato si è imposto nei test di Tyre Reviews e dell’Automobilclub von Deutschland (AvD), distinguendosi in particolare per la frenata su asciutto, la stabilità e l’equilibrio dinamico. Risultati di vertice sono arrivati anche dalle prove dell’ADAC, che lo ha premiato con il secondo posto e il giudizio “Molto consigliato”, e dalle comparazioni pubblicate da Auto Zeitung e Vi Bilàgare, che ne hanno evidenziato precisione di guida, sicurezza e resa chilometrica.

A completare il quadro positivo è arrivata la valutazione “esemplare” assegnata dalla rivista Auto Bild, dopo una selezione iniziale che ha visto il pneumatico Pirelli distinguersi tra cinquanta candidati per gli spazi di frenata. Il Cinturato rappresenta uno dei pilastri della rinnovata gamma estiva di Pirelli, insieme alla quinta generazione del Pirelli P Zero per auto sportive e alla terza generazione dello Pirelli Scorpion dedicato ai SUV.

foto: ufficio stampa Pirelli

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