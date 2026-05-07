Operazione "Welcome" a Crotone, così è stato smantellato il mercato delle residenze fittizie

La conferenza stampa tenutasi presso la Questura di Crotone per illustrare l'operazione Welcome
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Falsa ospitalità in cambio di denaro, l’operazione Welcome a Crotone scoperchia il mercato delle residenze fittizie, epicentro a Isola
CROTONE – Un mercato illecito basato su false dichiarazioni di ospitalità per aggirare le norme sull’immigrazione. È quanto emerso dall’operazione “Welcome”, condotta dalla Questura di Crotone sotto il coordinamento della Procura guidata da Domenico Guarascio e del suo sostituto Mattero Staccini. Oltre 150 agenti della Polizia di Stato hanno notificato 93 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati, tra cittadini italiani e stranieri, accusati a vario titolo di concorso in favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica.
L’INCHIESTA
L’inchiesta, durata circa un anno, ha svelato un meccanismo consolidato. I migranti, attirati dalla rapidità dell’Ufficio Immigrazione di Crotone nell’istruire le pratiche rispetto ad altre Questure d’Italia, fornivano indirizzi di residenza nel Crotonese (in particolare a Isola Capo Rizzuto) per ottenere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Tuttavia, i controlli predisposti dal questore Renato Panvino hanno rivelato che quelle abitazioni erano spesso ruderi, immobili allo stato rustico o locali del tutto inadeguati a ospitare il numero di persone dichiarato.
IL TARIFFARIO
Nel corso delle indagini, molti stranieri sono stati interrogati dagli investigatori, alla presenza dei difensori. Secondo quanto emerso, esisteva un vero e proprio “tariffario” per ottenere le false ospitalità. I prezzi oscillavano tra i 300 e i 900 euro. Denaro che spesso i migranti erano costretti a farsi prestare, alimentando un ulteriore circuito di sofferenza e dipendenza. Un sistema che vedeva la complicità di proprietari di immobili, disposti a dichiarare il falso in cambio di denaro, e di “collettori” stranieri che facevano da tramite per i connazionali provenienti da altre province, come Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.
LE REGOLE
Sul senso dell’operazione è intervenuto il questore Renato Panvino, chiarendo lo spirito dell’iniziativa. «Non si tratta di un’attività repressiva. Non “schediamo” le persone. Ma l’accoglienza e l’ospitalità devono avvenire nel rispetto delle regole. Non a caso – ha precisato – abbiamo chiamato l’operazione “Welcome”, perché il nostro intento è quello di non ledere la dignità delle persone. Abbiamo iniziato a fare verifiche – ha aggiunto il questore – su indirizzi risultati in gran parte fittizi perché avevamo capito che qualcosa non funzionava. Era necessario arginare un fenomeno che alimentava un mercato illecito di proprietari di immobili che, pur di guadagnare poche centinaia di euro, erano disposti a fare dichiarazioni mendaci al nostro Ufficio Immigrazione».
IL PASSAPAROLA
Attraverso un rapido passaparola negli ambienti della marginalità, gli stranieri apprendevano che, pagando una somma di denaro, avrebbero potuto ottenere una residenza fittizia nel Crotonese, in particolare a Isola Capo Rizzuto, per incardinare lì la propria domanda di protezione internazionale o di soggiorno. Un meccanismo che traeva in inganno il pubblico ufficiale, convinto della veridicità delle dichiarazioni di ospitalità allegate alle istanze.
IL BUSINESS
I dettagli sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche i dirigenti della Squadra Mobile, Costantino Belvedere, dell’Ufficio Immigrazione, Lorenzo Manna, della Divisione Anticrimine, Luigi Vessio. Oltre ai 93 indagati, l’attività ha portato all’emissione di 16 avvisi orali e all’espulsione di 24 stranieri. Un segnale forte per dire che lo Stato non consente di mercanteggiare sull’accoglienza, molto spesso diventata un business a queste latitudini.
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L’ELENCO
- Kawaljit Singh (27), nato a Dhotian, Punjab (India)
- Surinder Singh (22), nato a Mari Kamboke Punjab (India)
- Vikram Singh (25), nato a Hajwana Haryansa (India)
- Francesca Fiorello (40), di Isola Capo Rizzuto
- Giancarlo Zangari (58), di Isola Capo Rizzuto
- Surjit Singh (22), nato a Bajju Maan, Punjab (India)
- Rajneesh Kumar (39), nato a Bhasmara – Punjab (India)
- Filomena Rocca (50), di Isola Capo Rizzuto
- Zaigham Zaigham (22), nato a Sheikhupura (Pakistan)
- Parvaiz Parvaiz (41), nato a Gujranwala (Pakistan)
- Kamrul Hasan (34), nato a Gazipur (Bangladesh)
- Shahid Ilyas (19), nato a Narowal (Pakistan)
- Usama Saeed (26), nato a Gujranwala (Pakistan)
- Ullah Hafeez (56), di Isola Capo Rizzuto
- Gurpreet Singh alias Gopi (36), di Terzigno (NA)
- Franca Pullano (72), di Isola di Capo Rizzuto
- Sazidur Rahman (32), nato a Habiganj (Bangladesh)
- Md Rokiful Islam (21), nato a Habiganj (Bangladesh)
- Waleed Hassan (22), nato a Sialkot (Pakistan)
- Nicola Loprete (51), di Isola di Capo Rizzuto
- Ajay Kumar (23), nato a Saila Kalam Punjab (India)
- Md Nazmul Hossin (29), nato a Dpi Dhaka (Bangladesh)
- Shah Mizanur Rahman (31), nato a Silhet (Bangladesh)
- Salvatore Loprete (44), di Isola Capo Rizzuto
- Moshahid Miah (38), nato a Moulvibaraz (Bangladesh)
- Arif Mia (28), nato a Narsingdi (Bangladesh)
- Mudasar Munawar (25), nato a Mandi Bahauddin (Pakistan)
- Ornella Ruggiero (39), di Isola Capo Rizzuto
- Israr Qasim (25), nato a Gujrat (Pakistan)
- Luigi Mario Tallarico (73), di Isola Capo Rizzuto
- Kumar Manish (31), nato a Patiala (India)
- Abu Saif Mollah (35), nato a Dhaka (Bangladesh)
- Jagjeet Singh (26), nato a Nandpur-Punjab (India)
- Maria Ranieri (68), di Isola di Capo Rizzuto
- Akhtar Rasool (41), nato a Gujrat (Pakistan)
- Ayub Hossain (36), nato a Dhaka (Bangladesh)
- Rishi Pal Rishi Pal (46), nato a Berthla – Haryana (India)
- Francesco Tallarico (45), di Isola Capo Rizzuto
- Tunzil Ur Rehman (42), nato a Kotli Ajk (Pakistan)
- Azharul Islam (30), nato a Narsingdi (Bangladesh)
- Zeeshan Ali (21), nato a Sialkot (Pakistan)
- Masood Raza (40), nato a Gurjat (Pakistan)
- Asadur Rahman Albir (22), nato a Narsingdi (Bangladesh)
- Sher Alì (19), nato a Gujranwala (Pakistan)
- Aminul Islam (36), nato a Madaripur (Bangladesh)
- Mamunur Rahman Bipul (30), nato a Gopalganj (Bangladesh)
- Hamidul Islam (30), nato a Gopalganj (Bangladesh)
- Giuseppe Maduri (28), di Isola Capo Rizzuto
- Piran Ditta (27), nato in Pakistan
- Toffik Aalam (24), nato a Rattangarh
- Luigi Serio (41), di Isola di Capo Rizzuto
- Sagor Sayal (41), nato a Shariatpur (Bangladesh)
- Maruf Munshi (20), nato a Madaripur (Bangladesh)
- Md Symon (24), nato a Cumilla (Bangladesh)
- Jahid Hasan (26), nato a Tangail (Bangladesh)
- Concettina Rocca (47), di Isola di Capo Rizzuto
- Zakir Hossain (43), nato a Noakhali (Bangladesh)
- Antonio Bruno (66), di Isola di Capo Rizzuto
- Narender Kumar (41), nato a Jandheri (India)
- Imran Faisal (21), nato a Gujrat (Pakistan)
- Domenico Cosentino (65), di Isola di Capo Rizzuto
- Foysol Miah (37), nato ad Habiganj (Bangladesh)
- Mohammad Badul Ahmed (31), nato a Sylhet (Bangladesh)
- Md Mahabub Khalasi (30), nato a Gopalganj (Bangladesh)
- Ibrahim Hossain (39), nato a Tangail (Bangladesh)
- Antonio Cosentino (39), di Isola Capo Rizzuto
- Md Shohag Milon (38), nato a Mymensingh (Bangladesh)
- Manab Mondal (32), nato a Bongaon West Bengal (India)
- Bikash Roy (32), nato a Bongaon West Bengal (India)
- Dipak Mallick (40), nato a Goyalbari (India)
- Omar Faruk (24), nato a Noakhali (Bangladesh)
- Jahirul Islam (31), nato a Narayanganj (Bangladesh)
- Md Hossain (36), nato a Lakshmipur (Bangladesh)
- Giuseppe Vittimberga Ferraro (51), di Isola Capo Rizzuto
- Dharminder Gupta (32), nato a Quazipur Khalilabad (India)
- Simranjit Sing Sandhar (27), nato in Punjab (India)
- Serafino Marchio (53), di Isola Capo Rizzuto
- Mdmiganor Rahma (27), nato a Brahmanbaria (Bangladesh)
- Shah Paran Hossain (27), nato a Chandpur (Bangladesh)
- Patrizia Demeco (43), di Isola Capo Rizzuto
- Arshdeep Singh (20), nato a Muse Tarn Taran (India)
- Muhammad Kamran Azam (33), nato a Mandi Bahauddin (Pakistan)
- Lakhwinder Singh (39), nato a Bahadurpur Bahiyan (India)
- Giulio Morrone (41), di Isola Capo Rizzuto
- Aniket Amiket (25), nato a Rawa-Haryana (India)
- Ajay Kumar (24), nato a Dhanura Jattan Har (India)
- Luigi Morrone (47), di Isola Capo Rizzuto
- Amarpreet Amarpreet (24), di Terracina (LT)
- Gurpartap Singh (24), nato a Punjab (India)
- Manjinder Singh (25), nato a Punjab (India)
- Amritpal Singh (23), nato a Punjab (India)
- Ankit Sharma (21), nato a Haryana (India)
- Pawan Kumar (25), nato a Haryana (India)
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