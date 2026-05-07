Operazione "Welcome" a Crotone, così è stato smantellato il mercato delle residenze fittizie

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Falsa ospitalità in cambio di denaro, l’operazione Welcome a Crotone scoperchia il mercato delle residenze fittizie, epicentro a Isola

CROTONE – Un mercato illecito basato su false dichiarazioni di ospitalità per aggirare le norme sull’immigrazione. È quanto emerso dall’operazione “Welcome”, condotta dalla Questura di Crotone sotto il coordinamento della Procura guidata da Domenico Guarascio e del suo sostituto Mattero Staccini. Oltre 150 agenti della Polizia di Stato hanno notificato 93 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati, tra cittadini italiani e stranieri, accusati a vario titolo di concorso in favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica.

L’INCHIESTA

L’inchiesta, durata circa un anno, ha svelato un meccanismo consolidato. I migranti, attirati dalla rapidità dell’Ufficio Immigrazione di Crotone nell’istruire le pratiche rispetto ad altre Questure d’Italia, fornivano indirizzi di residenza nel Crotonese (in particolare a Isola Capo Rizzuto) per ottenere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Tuttavia, i controlli predisposti dal questore Renato Panvino hanno rivelato che quelle abitazioni erano spesso ruderi, immobili allo stato rustico o locali del tutto inadeguati a ospitare il numero di persone dichiarato.

IL TARIFFARIO

Nel corso delle indagini, molti stranieri sono stati interrogati dagli investigatori, alla presenza dei difensori. Secondo quanto emerso, esisteva un vero e proprio “tariffario” per ottenere le false ospitalità. I prezzi oscillavano tra i 300 e i 900 euro. Denaro che spesso i migranti erano costretti a farsi prestare, alimentando un ulteriore circuito di sofferenza e dipendenza. Un sistema che vedeva la complicità di proprietari di immobili, disposti a dichiarare il falso in cambio di denaro, e di “collettori” stranieri che facevano da tramite per i connazionali provenienti da altre province, come Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

LE REGOLE

Sul senso dell’operazione è intervenuto il questore Renato Panvino, chiarendo lo spirito dell’iniziativa. «Non si tratta di un’attività repressiva. Non “schediamo” le persone. Ma l’accoglienza e l’ospitalità devono avvenire nel rispetto delle regole. Non a caso – ha precisato – abbiamo chiamato l’operazione “Welcome”, perché il nostro intento è quello di non ledere la dignità delle persone. Abbiamo iniziato a fare verifiche – ha aggiunto il questore – su indirizzi risultati in gran parte fittizi perché avevamo capito che qualcosa non funzionava. Era necessario arginare un fenomeno che alimentava un mercato illecito di proprietari di immobili che, pur di guadagnare poche centinaia di euro, erano disposti a fare dichiarazioni mendaci al nostro Ufficio Immigrazione».

IL PASSAPAROLA

Attraverso un rapido passaparola negli ambienti della marginalità, gli stranieri apprendevano che, pagando una somma di denaro, avrebbero potuto ottenere una residenza fittizia nel Crotonese, in particolare a Isola Capo Rizzuto, per incardinare lì la propria domanda di protezione internazionale o di soggiorno. Un meccanismo che traeva in inganno il pubblico ufficiale, convinto della veridicità delle dichiarazioni di ospitalità allegate alle istanze.

IL BUSINESS

I dettagli sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche i dirigenti della Squadra Mobile, Costantino Belvedere, dell’Ufficio Immigrazione, Lorenzo Manna, della Divisione Anticrimine, Luigi Vessio. Oltre ai 93 indagati, l’attività ha portato all’emissione di 16 avvisi orali e all’espulsione di 24 stranieri. Un segnale forte per dire che lo Stato non consente di mercanteggiare sull’accoglienza, molto spesso diventata un business a queste latitudini.

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