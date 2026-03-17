Renaissance Tuscany Il Ciocco: la vecchia Toscana conquista il mondo

Lucca, 14 mar. (askanews) – “Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa è diventato un punto fermo. Tutti vogliono venire qui perché è la Toscana pura, la vecchia Toscana: la Garfagnana è proprio quella, dove si vive ancora come 50 anni fa, più rallentata rispetto alle grandi città, e il Renaissance Tuscany offre quella fotografia autentica, la cartolina della vecchia Toscana”. Così Georges Midleje, Regional Managing Director.A raccontarci la storia di una struttura immersa nel paesaggio e nella tradizione italiana, eppure ambita dal turismo internazionale, è Georges Midleje, regional managing director. Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa appartiene alla famiglia Marcucci, ci spiega, ed è stato il primo hotel Marriott in Toscana, nonché il primo Renaissance Hotel nella regione e primo Renaissance Resort d’Europa. Dispone di 180 camere – incluse suite, Presidential e Penthouse – ristrutturate con una fusione tra stile italiano classico e modern chic tipico di Renaissance Hotels, brand di Marriott International: una collezione di alto livello con 173 proprietà in 39 Paesi.”Al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa abbiamo scelto Renaissance perché evoca il Rinascimento toscano; è stato ristrutturato totalmente nel 2011 con circa 17 milioni di euro: un albergo grande, con 180 chiavi”, afferma Midleje. La struttura offre anche esperienze esclusive come wine tasting e show cooking, per un’immersione autentica nella cultura locale. Anche grazie alla vicinanza di luoghi come il Podere Concori (a 15 minuti dal resort), una cantina locale con vini da agricoltura biologica che ha ricevuto anche riconoscimenti importanti.A gestire l’hotel è Shaner, “preferred manager” di Marriott, spiega Midleje: un’azienda americana specializzata in sviluppo, proprietà e gestione di hotel, partner e franchisee autorizzato di Marriott International. Gestisce diverse proprietà Marriott, incluso il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, premiata nel 2025 e 2026 come top performing management company negli USA e Canada per l’eccellenza operativa.Sia al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa immerso nella campagna, sia a Lucca nei Grand Universe Lucca e Grand Universe La Residenza, l’atmosfera è internazionale nonostante le radici italiane. Nei fatti, americani e indiani scelgono queste strutture. “Il 68% della clientela arriva da Marriott Bonvoy, con quasi 300 milioni di iscritti in corsa per punti e benefit; Lucca ha altissime percentuali di americani, oltre al 19-20% di italiani: in alta stagione, diventa marcatamente straniero”, conclude Midleje.Intervista di Cristina GiulianoMontaggio e immagini askanews