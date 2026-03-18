“Il tuo profumo” è il nuovo singolo di Arisa

Milano, 18 mar. (askanews) – É “Il tuo profumo”, il nuovo singolo di Arisa in uscita venerdì 20 marzo, che arriva dopo il successo di Magica Favola, brano che, arrivato tra i cinque finalisti del 76° Festival di Sanremo, continua a riscuotere grande consenso da parte del pubblico.

Il brano, scritto da Arisa con Galeffi, Fabio Dalè e Carlo Frigerio, è un nuovo capitolo musicale del prossimo album “Foto Mosse” in uscita il 17 aprile, a distanza di 5 anni dal suo ultimo lavoro di inediti.

Il tuo profumo racconta quel momento in cui l’amore smette di essere una favola perfetta e diventa qualcosa di più vero, fragile e umano. Quando una promessa fatta con leggerezza lascia spazio a domande, lacrime e silenzi dall’altra parte del telefono. Dentro queste parole convivono rabbia, nostalgia e desiderio: la consapevolezza che crescendo non si è più diamanti indistruttibili, ma persone che possono ferirsi e ferire. Anche musicalmente il brano si muove su questa linea emotiva: una ballata pop elegante e senza tempo, costruita su un equilibrio delicato tra intensità e misura, in cui la voce di Arisa diventa il filo conduttore di una storia sentimentale

«È una canzone sulla gelosia che non è gelosia, ma è dolore travestito. Sul profumo di qualcuno che resta addosso anche quando quella persona non meriterebbe più nemmeno un pensiero. Sull’ultimo romantico che ti promette tutto e poi sparisce nell’assoluto e tu lo scopri troppo tardi, quando sei già persa dentro», racconta Arisa.

Intanto si avvicinano i primi appuntamenti live. A maggio Arisa tornerà sul palco con le date della Live Première, tre concerti speciali pensati come un primo incontro ravvicinato con il pubblico prima dell’estate: il 20 maggio a Civitanova Marche (Teatro Rossini) per la data zero, il 22 maggio a Roma (Teatro Brancaccio) e il 29 maggio a Milano (Teatro Lirico), entrambe già sold out.

A questi si aggiungono gli appuntamenti estivi nelle principali location a cielo aperto italiane e, a seguire, il tour nei teatri previsto per il prossimo autunno, che porterà Arisa a calcare i principali palcoscenici italiani. Nei concerti non mancheranno i brani che hanno segnato il suo percorso artistico, insieme alle nuove canzoni contenute nel suo prossimo album “Foto Mosse”.