Serie A, gli arbitri della 30esima giornata: Fiorentina-Inter a Colombo, Mariani per Cagliari-Napoli

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Andrea Colombo a dirigere Fiorentina-Inter, gara valida per la 30esima giornata di Serie A, in programma domenica 22 marzo alle 20.45. Con l’arbitro della sezione di Como, ci saranno gli assistenti Bahri e Dei Giudici, il quarto ufficiale di gara Tremolada, mentre gli addetti Var saranno Maresca e Massa. Ad aprire il 30esimo turno di campionato i due anticipi in programma venerdì 20. Il primo alle 18.30 con Cagliari-Napoli che sarà diretto da Maurizio Mariani di Aprilia, il secondo alle 20.45 con la sfida tra Genoa e Udinese che è stata affidata a Giuseppe Collu di Cagliari. Sabato alle 18 Milan-Torino che sarà diretta da Francesco Fournau di Roma, mentre alle 20.45 si disputerà Juventus-Sassuolo, sotto la direzione di Matteo Marchetti di Ostia Lido. Domenica completeranno il quadro Como-Pisa (ore 12.30, arbitro Pairetto di Nichelino), Atalanta-Verona (ore 15, Ayroldi di Molfetta), Bologna-Lazio (ore 15, Feliciani di Teramo) e Roma-Lecce (ore 18, Sacchi di Macerata).

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

SERIE A – 30^ GIORNATA – 22/03

Cagliari – Napoli (20/03, ore 18.30)

arbitro: Mariani di Aprilia

Genoa – Udinese (20/03, ore 20.45)

arbitro: Collu di Cagliari

Parma – Cremonese (21/03, ore 15)

arbitro: Fabbri di Ravenna

Milan – Torino (21/03, ore 18)

arbitro: Fourneau di Roma

Juventus – Sassuolo (21/03, ore 20.45)

arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Como – Pisa (ore 12.30)

arbitro: Pairetto di Nichelino

Atalanta – Verona (ore 15)

arbitro: Ayroldi di Molfetta

Bologna – Lazio (ore 15)

arbitro: Feliciani di Teramo

Roma – Lecce (ore 18)

arbitro: Sacchi di Macerata

Fiorentina – Inter (ore 20.45)

arbitro: Colombo di Como

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).