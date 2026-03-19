Sport, educazione e inclusione: rinnovato il protocollo d’intesa tra ICSC e Opes

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di aggregazione nei territori e sostenere lo sviluppo delle associazioni sportive di base attraverso strumenti finanziari agevolati. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e da Opes. L’intesa, di durata triennale, mira a sviluppare sinergie operative tra Icsc e una delle realtà più diffuse del sistema sportivo italiano, che può contare su una rete di oltre 800.000 tesserati, 10.000 associazioni affiliate, 104 comitati provinciali, 20 comitati regionali e 11 sedi all’estero, impegnate nella promozione dello sport, della cultura e del volontariato su tutto il territorio nazionale. La collaborazione prevede l’accesso a strumenti finanziari dedicati a sostegno delle associazioni e società sportive affiliate, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di investimento delle realtà sportive di base e favorire lo sviluppo della pratica sportiva nei territori. In particolare, l’intesa punta a facilitare interventi per l’acquisto di attrezzature, la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi e il miglioramento della loro accessibilità e sostenibilità. Attraverso questa partnership, Icsc e Opes intendono sostenere la crescita del sistema sportivo dilettantistico, promuovendo nuove opportunità per associazioni e società sportive e contribuendo alla diffusione dello sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale nelle comunità locali.

“La partnership con Opes si inserisce pienamente tra le priorità della strategia industriale della Banca: prossimità ai territori e rafforzamento del supporto finanziario al non profit sportivo -ha dichiarato l’amministratrice delegata, Antonella Baldino –L’iniziativa è finalizzata ad ampliare l’accesso al credito per associazioni, società sportive di base e piccoli operatori che incontrano maggiori difficoltà nel dialogo con il sistema finanziario tradizionale, attivando nuova leva su investimenti ad alto impatto. Un’azione di sistema capace di coniugare sostenibilità finanziaria e addizionalità, per valorizzare lo sport come infrastruttura sociale che unisce territori, comunità, generazioni”. “La firma del protocollo d’intesa con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale consolida una partnership strategica che si sposa alla perfezione con la nostra missione: sviluppare percorsi inclusivi e sostenibili di promozione sportiva, sociale e culturale in Italia e all’estero – ha aggiunto dal canto suo il presidente nazionale di Opes, Juri Morico -. Oggi, grazie a questo strumento, sosteniamo il mondo dell’associazionismo sportivo sociale, di base e per tutti, con un impatto sociale concreto, autentico, moltiplicatore della funzione sociale e pedagogica dello sport. Alle realtà affiliate potremo offrire maggiori opportunità, certezze e soluzioni, in grado di trasformare i progetti in realtà concrete che generano valore per i propri tesserati e per la propria comunità, sia in termini di inclusione e accessibilità, ma anche di promozione del benessere psico-fisico”.

– foto ufficio stampa ICSC –

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