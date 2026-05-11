Giuli incontra Meloni “Piena sintonia nell’azione di Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come negli ultimi giorni si siano susseguite “voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’Esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione tra il ministro Giuli, il presidente del Consiglio e altri esponenti del Governo, ricostruzioni prive di fondamento”.

Nel corso dell’incontro, il ministro Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti del presidente del Consiglio, confermando il suo “totale sostegno al programma della coalizione di Governo”.

“L’incontro ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonchè di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento – spiegano le fonti di Palazzo Chigi -. Il ministro ha inoltre illustrato le attività svolte e la programmazione in corso. Da parte del presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l’azione di un Ministero centrale per l’Italia. E’ emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del Governo e il ministro Giuli, relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall’attuale scenario internazionale”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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