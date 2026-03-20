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Referendum, Salvini: votare sì per onorare Bossi, fu attaccato da giudici politicizzati

| 20 Marzo 2026 20:40 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 20 mar. (askanews) – “Per onorare la memoria e dare corpo al pensiero politico del fondatore Umberto Bossi, tutto il popolo leghista domenica e lunedì sarà ancora più determinato nel votare SÌ al referendum sulla Giustizia. Anche perché proprio Bossi e la Lega, più di altri, hanno subito e ancora subiscono in prima persona gli attacchi di certa magistratura politicizzata”. Lo dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

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