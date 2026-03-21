Fuori “Tutta Vita Live” di Stefano Bollani con la formazione All Stars

Milano, 21 mar. (askanews) – Un mosaico di musiche dal mondo. Un ponte fra epoche, generazioni, culture, geografie. L’istantanea di un’occasione unica, di un momento in cui le sole leggi in vigore sembrano essere la musica, la fraternità e l’amicizia fra grandi musicisti.

E’ uscito venerdì il 20 marzo, per Ponderosa Music Records, Tutta Vita Live di Stefano Bollani con la formazione All Stars, ovvero una schiera di fuoriclasse del jazz (e non solo) come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, insieme a tre giovani talenti: Frida Bollani Magoni, in arte Frida, Matteo Mancuso e Christian Mascetta.

Il disco è stato registrato dal vivo durante il memorabile concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025, momento culminante del film Tutta Vita di Valentina Cenni (Lucky Red) presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma e che, dopo un’anteprima il 22 marzo al Bif&st – Bari International Film Festival, nella sezione Pomeriggi al Petruzzelli, arriva dal 1° aprile in numerose città italiane per un tour nelle sale.

Il nuovo album di Bollani è infatti un nuovo tassello per espandere ulteriormente l’esperienza di un progetto più articolato, che ha la sua genesi in una residenza artistica in cui questo straordinario ensemble si è riunito per una settimana, in una dimora storica di Gorizia, grazie all’idea di Valentina Cenni di raccontare attraverso la macchina da presa l’improvvisazione jazz come atto di vita, come spazio di relazione, di ascolto, di libertà creativa. Per celebrare – in questo tempo sospeso in una terra di confine, suonando quella musica che per sua stessa natura non ha confini: il jazz – la musica, l’incontro con l’altro la vita stessa. Questa esperienza di condivisione artistica e umana, dallo schermo si irradia verso lo spettatore, diventando così condivisione non soltanto fra gli artisti (e amici) ma soprattutto tra i musicisti e il pubblico, perché lo sguardo curioso ma discreto e rispettoso di Valentina Cenni mette a disposizione di chi guarda questa straordinaria quotidianità dell’ensemble – giorni e notti fatti di musica, di dialoghi, battute, giochi, prove e improvvisazioni – facendo cogliere allo spettatore il momento esatto in cui il processo creativo trova forma, la musica nasce e poi approda sul palco.

“L’improvvisazione è un modo di abitare il tempo: con presenza, ascolto, fiducia” racconta Valentina Cenni. “In Tutta Vita, abbiamo vissuto la creazione come spazio condiviso, dove l’incontro diventa musica e l’istante rivela, con dolcezza, il senso del cammino”.

Tutte le date e gli appuntamenti sono consultabili al link in continuo aggiornamento: https://tuttavitaalcinema.it/

L’album non è però la colonna sonora del film. Al contrario, il disco inizia dove finisce il racconto cinematografico.

Undici tracce che vanno dall’inedito brano iniziale, Tutta Vita, appositamente composto da Stefano Bollani per il progetto, a due celebri composizioni firmate da Enrico Rava – Certi angoli segreti e Theme for Jessica – e già eseguite in passato, in diverse occasioni, da Rava e Bollani. All’interno di questo perimetro, una tracklist che attinge da musiche provenienti da diverse parti del mondo e da varie epoche, scelte tanto dai vari repertori popolari e tradizionali, quanto dai percorsi di grandi autori della storia della musica. Tutte pensate, vissute e suonate come un volano, un punto di partenza per aprirsi verso molteplici direzioni, guidati dall’estatico piacere dell’improvvisazione, via maestra di ogni grande jazzista. L’approdo è una nuova vita, assolutamente unica e contemporanea, donata alle composizioni originali. Una nuova vita che trasuda energia, amore per la musica e per il suonare insieme.