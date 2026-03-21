Tennis, Berrettini al terzo turno a Miami

Roma, 21 mar. (askanews) – Matteo Berrettini brilla al Masters 1000 di Miami. Il romano è al terzo turno del torneo della Florida grazie alla vittoria su Alexander Bublik con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco. La seconda vittoria contro un top 15 negli ultimi 12 mesi per Berrettini, al miglior successo per classifica dalla sfida vinta con Zverev a Monte-Carlo lo scorso anno. L’azzurro ha sfoderato la migliore prestagione stagionale contro il kazako, n. 11 del mondo, regolato soprattutto grazie a un ottimo rendimento al servizio: 17 ace e 6 palle break su 6 annullate. A questi vanno poi aggiunti 29 colpi vincenti, oltre a una grande gestione dei punti a rete (vinti 9 su 11 “discese”). I due set sono stati dall’andamento simile, entrambi indirizzati con un break nelle fasi iniziali in favore di Berrettini che ha poi ben gestito il vantaggio. Matteo tornerà in campo domenica nel terzo turno contro il monegasco Valentin Vacherot, n. 24 del seeding. Tra i due non ci sono precedenti.