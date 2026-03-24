Mps, Fabrizio Palermo unico candidato Ad dalla lista del Cda

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Milano, 24 mar. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha scelto di indicare Fabrizio Palermo come unico amministratore delegato nella lista del Cda per il rinnovo della governance di Rocca Salimbeni. La scelta del Cda, riporta un comunicato, arriva “a fronte della presentazione di liste concorrenti presentate da altri azionisti”.
Il Cda fa sapere di aver ritenuto il profilo di Palermo “il più idoneo, nel contesto attuale, a supportare la Banca nella fase di trasformazione industriale e di evoluzione strategica in corso, anche in considerazione – si legge – della comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nei processi di cambiamento e nel presidio delle principali leve di creazione di valore”.
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