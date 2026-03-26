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Governo, Schlein: governo cade a pezzi sotto sua arroganza, Meloni responsabile

| 26 Marzo 2026 20:25 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 26 mar. (askanews) – “E’ un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a Piazza Pulita su La7, dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Schlein ha ribadito che si tratta di dimissioni “tardive” e ha sottolineato: “Meloni deve smettere di difendere i suoi e iniziare a difendere la dignità delle istituzioni italiane. Non pensi di cavarsela mandando via dei capri espiatori perché il peso della sconfitta del governo è tutta di Giorgia Meloni”.

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