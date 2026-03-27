Fi, S.Craxi: Marina non ha mai messo in discussione leadership Tajani

Roma, 26 mar. (askanews) – “Assolutamente no, Marina non ha mai messo in discussione la leadership di Tajani”. Lo ha detto la neo presidente dei senatori di Fi, Stefania Craxi, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama dopo l’assemblea del gruppo che l’ha eletta per acclamazione.”Io non ho sentito Marina, nutro verso di lei lo stesso affetto e la stessa stima che nutrivano i nostri genitori l’uno con l’altro”, ha aggiunto.Quanto al rinnovamento chiesto dalla figlia del Cavaliere, Craxi ha osservato: “Non sono un’appassionata giovanilista, non sono appassionata di quote, penso siano importanti le quote grigie e che serva sia l’esperienza degli anziani che la volontà di conquista dei più giovani”.