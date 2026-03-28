FnV a Firenze, piazza blindata e presidio antifa. Vannacci: chissà quante fave

Firenze, 28 mar. (askanews) – A quattro ore dall’inaugurazione della sede provinciale di Futuro nazionale a Firenze con l’arrivo in città dell’europarlamentare Roberto Vannaci piazza Tanucci è già presidiata dalle forze dell’ordine, dopo le proteste giunte nei giorni scorsi da vari esponenti politici, di sinistra e del Pd, tra cui il segretario regionale Emiliano Fossi (“qui le parole d’ordine dell’estrema destra non attecchiscono, Vannacci può aprire tutte le sedi che vuole ma non si illuda” aveva detto), da residenti e dall’Associazione nazionale partigiani. Intanto, con un video sui social impegnato a sbucciare alcuni baccelli, il generale sceglie i toni della provocazione: “Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare…”. In toscano con la parola “fava” viene definito anche l’organo sessuale maschile e, per estensione, una persona “sciocca”.

Nel quartiere, intanto, i residenti sono mobilitati. In una nota firmata da “Cittadine e cittadini di Tanucci piazza aperta” si esprime “la profonda amarezza e preoccupazione” per la notizia dell’apertura “proprio qui” della prima sede provinciale di Futuro nazionale perchè, scrivono questi residenti, “non accettiamo che i nostri figli debbano essere immersi in una cultura improntata all’odio”. Vicino alla nuova sede di FnV è stata organizzata da alcune famiglie del quartiere una festa di “non benvenuto” con attività per bambini, un “pranzo sociale” e alle 15 un presidio di protesta nella vicina piazza Leopoldo, in attesa dell’arrivo di Vannacci previsto intorno alle 17.