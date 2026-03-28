Papa, Mattarella: ovunque c’è esigenza di parole speranza e concordia

Roma, 28 mar. (askanews) – “Ovunque” è “avvertita” “l’esigenza” “di udire parole capaci di suscitare speranza e ispirare concordia tra i popoli”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Leone XIV in occasione del viaggio apostolico nel Principato di Monaco.

Il capo dello Stato ringrazia il Santo Padre “per il messaggio che ha voluto cortesemente indirizzarmi, desidero formulare, a nome mio e del popolo italiano, i migliori auguri per il Viaggio Apostolico che si accinge a compiere nel Principato di Monaco”. Quindi aggiunge: “La grande attesa, già da molte settimane resa manifesta dalle autorità, dai giovani monegaschi e dalla locale comunità ecclesiastica mentre si apprestano ad accogliere la Santità Vostra, testimonia del saldo legame che unisce il Principato alla Santa Sede e della profonda radice cristiana di quella terra”.

“Il motto ‘Io sono la via, la verità e la vita’ che Ella ha scelto per questa prima missione del 2026 risponde pienamente all’esigenza, ovunque avvertita, di udire parole capaci di suscitare speranza e ispirare concordia tra i popoli. Voglia accogliere, Santo Padre, il mio affettuoso pensiero, unitamente ai sensi della mia massima considerazione”.