Per Hyundai 21 riconoscimenti agli iF Design Award 2026

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai ha annunciato gli ottimi risultati ottenuti agli iF Design Award 2026, tra i più autorevoli riconoscimenti a livello internazionale nel mondo del design. La Casa coreana ha conquistato 21 premi in otto diverse categorie – superando il risultato del 2025 – tra cui Automotive, Branding & Communication Design, Product Design e altre.

Il successo ottenuto non solo valorizza l’eccellenza del Brand nel design dei veicoli, ma rafforza ulteriormente la sua crescente affermazione come marchio lifestyle innovativo, capace di ridefinire la propria identità su scala globale. Hyundai ha ottenuto importanti riconoscimenti per la berlina elettrica supersportiva IONIQ 6 N, per l’elettrica Concept THREE e per le varianti MobED Urban Hopper & Golf della piattaforma di mobilità robotica adattabile, premiate nella categoria Product Design. La giuria degli iF Design Award ha inoltre premiato diversi progetti creativi del Brand, alcuni dei quali distintisi in più categorie. “Night Fishing”, un cortometraggio thriller ambientato in una stazione di ricarica per veicoli elettrici, ha ottenuto due riconoscimenti nella categoria Branding & Communication Design.

Anche ‘HMGICS CX Smart Farm’ – la prima smart farm interattiva al mondo basata sulla robotica, sviluppata presso l’Hyundai Motor Group Innovation Center di Singapore – ha ricevuto due premi grazie al suo approccio human-centric, nelle categorie Branding & Communication Design e User Experience (UX). Pleos, primo brand software del Gruppo Hyundai, è stato anch’esso premiato nella categoria Branding & Communication Design, contribuendo a definire nuovi standard di eccellenza nel design in un settore sempre più orientato verso la mobilità software-defined.

Tra le altre iniziative premiate figurano la campagna CSR “Tree Correspondents”, che utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre i dati ecologici degli alberi in linguaggio comprensibile, e il ristorante coreano “Na Oh”, riconosciuto per il design degli interni e per il volume editoriale che ne racconta la filosofia culinaria.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).