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Futuro Nazionale si allarga, entra Indipendenza di Gianni Alemanno

| 31 Marzo 2026 18:05 | 0 commenti

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Roma, 31 mar. (askanews) – “A lui va la mia stretta di mano, va il ringraziamento, e per quanto non fosse qui con noi in persona, lo era con il cuore, la passione e il pensiero. Grazie a Gianni Alemanno. Sono già stato in carcere a trovarlo e probabilmente tornerò a trovarlo”: lo ha affermato il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa a Roma, in merito all’adesione del movimento Indipendenza di Gianni Alemanno in FnV.

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