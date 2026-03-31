Futuro Nazionale si allarga, entra Indipendenza di Gianni Alemanno

Roma, 31 mar. (askanews) – “A lui va la mia stretta di mano, va il ringraziamento, e per quanto non fosse qui con noi in persona, lo era con il cuore, la passione e il pensiero. Grazie a Gianni Alemanno. Sono già stato in carcere a trovarlo e probabilmente tornerò a trovarlo”: lo ha affermato il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa a Roma, in merito all’adesione del movimento Indipendenza di Gianni Alemanno in FnV.