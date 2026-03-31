Sequestrati al porto di Gioia Tauro 400 kg di cocaina in tre operazioni della Guardia di Finanza

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, nell’ambito di tre distinte operazioni eseguite nell’arco di una settimana sul porto di Gioia Tauro, ha sequestrato circa 400 kg di cocaina purissima, suddivisi in 309 panetti. Una parte dello stupefacente – occultata in un container proveniente dall’America del Nord e contenente una partita di legname destinata in Medio Oriente – è stata sottoposta a sequestro, unitamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito delle risultanze acquisite mediante l’ausilio dello scanner e il supporto del fiuto delle unità cinofile. Un altro carico è stato sequestrato, invece, sul litorale adiacente al porto gioiese, ove era stato da poco depositato, in un tentativo di “esfiltrazione” via mare, da un soggetto che è stato arrestato, che si era servito di una piccola imbarcazione.

L’ultima partita di cocaina, infine, è stata sequestrata – grazie all’ausilio fornito dai sommozzatori dei Reparti Operativi Aeronavali di Vibo Valentia e di Palermo della Guardia di finanza – che, nel corso di un’ispezione della chiglia di una nave in arrivo sempre dal continente americano, hanno rinvenuto lo stupefacente abilmente occultato in un vano ricavato nelle prese a mare dell’imbarcazione. L’intero carico sottoposto a sequestro, destinato al mercato italiano ed europeo, avrebbe consentito, una volta sottoposto alle procedure di taglio e destinato allo spaccio in termini di minuta vendita, un cospicuo introito stimabile intorno ai 60 milioni.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).