Nato, Meloni: non sono d’accordo con Trump, difendo interessi Italia

Roma, 3 apr. (askanews) – “Continuo a ritenere che sul piano geopolitico l’Europa non abbia molto da guadagnare da una divaricazione con gli Stati Uniti, però il nostro lavoro è soprattutto quello di difendere i nostri interessi nazionali e quando non siamo d’accordo, dobbiamo dirlo e stavolta noi non siamo d’accordo”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista che sarà trasmessa al Tg1 delle 20, a proposito degli attacchi di Donald Trump alla Nato e agli alleati europei.