Napoli, 4 misure cautelari per associazione finalizzata al traffico e spaccio di droga

NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone (di cui una sottoposta alla misura della custodia in carcere, tre a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione a fine di spaccio di droga. In particolare, dalle indagini sarebbe emersa l’esistenza di un gruppo organizzato volto alla commercializzazione della cocaina, all’interno del quale un indagato avrebbe coordinato l’attività dei complici, facendo recapitare cospicui quantitativi di droga presso la propria abitazione di Napoli per il successivo smercio.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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