Douè e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un Psg stellare si impone in casa per 2-0 sul Liverpool, con il divario tra le due squadre che poteva essere ancora più ampio. Sono Douè e Kvaratskhelia a mettere la firma su un match ben interpretato dagli uomini di Luis Enrique. Il risultato si sblocca dopo soli 11 minuti in favore dei campioni d’Europa in carica. Douè riceve palla sulla sinistra, si accentra e va al tiro con il destro, trovando una decisiva deviazione di Gravenberch che inganna totalmente Mamardashvili. Il pressing alto dei parigini è asfissiante e i loro avversari quasi non escono dalla loro metà campo. Al 32′ è Kvaratskhelia a provarci dal limite, ma Mamardashvili è attento e para in tuffo. Il portiere si ripete cinque minuti più tardi, quando si oppone con il corpo a una conclusione ravvicinata di Douè, ben servito in area da Nuno Mendes. Si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa, la prima occasione arriva all’8′ ed è per Dembèlè, che con il mancino spara alto da ottima posizione vanificando un assist al bacio di Nuno Mendes dalla sinistra. Il meritato raddoppio giunge al 20′. Joao Neves trova un varco perfetto per Kvaratskhelia che entra in area, resiste a un contrasto, salta il connazionale Mamardashvili e insacca a porta vuota con il destro. Al 25′, l’arbitro assegna un rigore ai francesi per un presunto contatto tra Konatè e Zaire-Emery, ma cambia poi decisione in seguito alla revisione al Var. Al 37′ ci vuole Mamardashvili per evitare il peggio su un piatto ravvicinato di Hakimi. Cinque minuti dopo, è il palo esterno a fermare un destro di Dembèlè al termine di una rapida ripartenza. Intanto, nonostante la girandola di cambi, Salah resta in panchina per tutti e 90 i minuti sancendo la rottura totale con Slot. Nel finale, non accadrà più nulla. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi tra sei giorni a campi invertiti per la gara di ritorno.

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