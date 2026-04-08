Il Palermo per la prima volta in Australia, l’11 agosto test con la Juventus

PALERMO (ITALPRESS) – Per la prima volta nella sua storia, il Palermo FC sbarca in Australia. Una tappa speciale della prossima preparazione pre-season, destinata a rappresentare una vera e propria pietra miliare negli oltre 125 anni di storia del club rosanero. L’occasione è la straordinaria partecipazione a “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth ad agosto 2026, che coinvolge insieme al Palermo alcune delle più importanti protagoniste del calcio italiano nel mondo, come Inter, Juventus e Milan.

Durante l’esperienza in Australia, infatti, il Palermo sarà impegnato in un’amichevole di prestigio contro la Juventus, in programma martedì 11 agosto all’Optus Stadium di Perth. Nello stesso periodo, previste anche sfide amichevoli tra Milan e Inter e tra Juventus e Inter: un vero e proprio festival del calcio italiano che porterà in Western Australia migliaia di appassionati da tutto il continente. La partita con la Juventus è solo il primo dei momenti chiave della campagna rosanero in Australia, in attesa di svelare altre iniziative.

Il progetto “Palermo goes to Australia” è una naturale evoluzione della strategia di posizionamento internazionale attuata dal Club negli ultimi anni. Un viaggio che ha portato i colori rosanero ad essere protagonisti su palcoscenici internazionali, grazie ad esempio alla presentazione delle maglie ufficiali della stagione 2024-2025 tra New York e Manchester, oltre alle prestigiose amichevoli disputate contro Nottingham Forest, Leicester City e Manchester City.

La partecipazione a “Calcio Italiano” rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il legame con le comunità siciliane locali e con la famiglia globale rosanero sparsa in tutto il mondo, unita da una passione che non conosce confini e da un’appartenenza in grado di superare ogni distanza geografica.

La regione del Western Australia, che ospiterà le amichevoli, continua nel frattempo a consolidare il proprio ruolo di destinazione di riferimento per grandi eventi calcistici internazionali e competizioni sportive di livello mondiale, come dimostrano i recenti appuntamenti legati alle qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 e alla AFC Women’s Asian Cup Australia 2026. “Questa storica opportunità – afferma l’Amministratore Delegato del Palermo FC Giovanni Gardini – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione del Palermo e testimonia l’attrattività del nostro Club, non a caso inserito in un contesto internazionale insieme a realtà come Inter, Juventus e Milan. Sarà anche una preziosa occasione per rafforzare il legame con la nostra comunità all’estero: il Palermo è un club con radici profonde e una base di tifosi diffusa in tutto il mondo. Far parte di un network globale come il City Football Group ci consente di sviluppare iniziative di questo livello e di accelerare la nostra crescita, mantenendo sempre forte la nostra identità”.

– Foto: Ufficio stampa Palermo FC –

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