Wall Street chiude in deciso rialzo, giù il petrolio: Dow Jones +2,8%

Milano, 8 apr. (askanews) – Chiusura in deciso rialzo per Wall Street dopo l’accordo per un cessate il fuoco fra Usa e Iran. Il Dow Jones ha guadagnato il 2,8%, l’S&P 500 il 2,5%, il Nasdaq il 2,8%. In forte calo il petrolio che scende sotto i 100 dollari: il Wti ha ceduto il 15% a 96 dollari, il Brent il 12% a 96,2 dollari.

In calo il dollaro sull’euro a 0,857 (-0,6%) e i rendimenti dei bond con il decennale al 4,29% (-1,2%).

Fra i comparti in calo solo i titoli energetici con Chevron che ha lasciato sul terreno il 4,3% ed Exxon Mobil il 4,7%. Fra i principali rialzi i tecnologici Nvidia +2,3%, Amazon +3,5%, Apple +2,1%. In evidenza anche Caterpillar +6,5%, Goldman Sachs +4,8% e i titoli della grande distribuzione Home Depot +5,5% e Walmart +3,9%.