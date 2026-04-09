Nissan rinnova la gamma di Juke e introduce nuovo allestimento top Pulse

ROMA (ITALPRESS) – Nissan rinnova la gamma del suo crossover compatto Juke e introduce un nuovo allestimento top Pulse, caratterizzato da elementi di stile che ne esaltano la personalità dinamica e premium. Dopo sedici anni dal lancio, Juke continua distinguersi per il carattere innovativo e distintivo, che ha contribuito al suo successo con oltre 1,4 milioni di unità vendute in 50 mercati.

“Juke ha sempre avuto un carattere distintivo, che si rinnova e si esalta con il nuovo allestimento Pulse. Un aggiornamento che riflette la forza costante di Nissan in Europa nel rafforzare il legame costruito negli anni con i propri clienti in Europa” ha dichiarato Cliodhna Lyons, Region Vice President, Product, Services & Marketing Strategy, Nissan AMIEO.

Vernice bi-colore con tetto nero di serie e disponibile in tre combinazioni: nuovo colore Deep Ocean, disponibile solo per questa versione e abbinato a cerchi da 19″ Aero con inseriti dello stesso colore della carrozzeria, Ceramic Grey e Pearl White, sempre con cerchi da 19″ Aero. Sui montanti del tetto nel nuovo allestimento Pulse spicca una grafica ispirata alle onde sonore, con il nome Pulse integrato nel motivo. All’interno, il tema stilistico prosegue con rivestimenti in pelle sintetica blu scuro su cruscotto, console centrale e pannelli delle portiere, completati da inserti Black Gloss intorno alle bocchette di ventilazione e ai comandi del climatizzatore.

Gli inserti in tessuto Melange si estendono ai sedili posteriori, creando un ambiente omogeneo e di alta qualità. A completare un’esperienza di bordo coinvolgente le luci ambientali a led e un sistema audio Bose Personal.

L’allestimento Pulse arricchisce l’offerta di tecnologie di assistenza alla guida di Juke, con un pacchetto di sicurezza completo di serie. Tutta la gamma è disponibile in due motorizzazioni, ibrido e benzina. La versione benzina ha un motore tre cilindri da 1,0 litri, 114 CV di potenza e 200 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti.

La versione Full Hybrid combina un motore a benzina con un motore elettrico, erogando una potenza di 143 CV, 205 Nm di coppia con una batteria da 1,2 kWh. Il propulsore ibrido offre il 25% di potenza in più rispetto alla versione a benzina, permettendo inoltre di viaggiare in modalità 100% elettrica in determinate condizioni, con consumi fino a 22 km/l in città. La nuova versione Juke Pulse, offerta a partire da 30.500 euro, ha maggiori contenuti di prodotto rispetto alla precedente versione top di gamma Tekna quantificabili in oltre 1.500 euro, ma presenta rispetto a questa un prezzo di listino in crescita di soli 500 euro, con un notevole vantaggio per i clienti.

Gli altri allestimenti che compongono la gamma di Nissan Juke, ovvero Acenta, N-Connecta ed N-Design, sono tutti caratterizzati da dotazioni di serie più ricche e un’offerta più competitiva.

Acenta, entry grade evoluto. La nuova versione Acenta, che si basa sul precedente allestimento N-Connecta, amplia i contenuti in termini di comfort e di estetica. Ora sono di serie gli specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettronicamente, maniglie in tinta e i sensori di parcheggio posteriori. All’interno, il quadro strumenti si evolve in un display TFT da 12,3″, con volante e cambio in pelle sintetica. Aumentano anche le dotazioni di comfort con l’Intelligent Key, clima automatico, caricatore wireless dello smartphone, 6 speakers e sensori di pioggia. I prezzi partono da 26.000 euro, per la versione con motore benzina e cambio manuale. N-Connecta, più valore per il cliente.

La versione più scelta dai clienti Juke si arricchisce ulteriormente con elementi estetici che ne esaltano il carattere premium, come vetri privacy e cerchi in lega da 19” Black, ora di serie, che si aggiungono ai contenuti della versione Acenta. A bordo il sistema NissanConnect con mappe di navigazione. Prezzi a partire da 27.500 euro, per la versione con motore benzina e cambio manuale. N-Design, look distintivo e dotazioni premium.

La versione N-Design diventa ancora più esclusiva con il Pack Sound&Style, ora di serie, che include interni in Alcantara/pelle/PVC, impianto audio Bose e illuminazione ambientale a led. Invariati gli altri equipaggiamenti, come la vernice bi-colore inclusa nel prezzo. La versione N-Design è disponibile a partire da 29.450 euro, motore benzina e cambio manuale.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

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