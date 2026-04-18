La Calabria omaggia Claudio Baglioni: Premio alla carriera in Cittadella

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Nella Cittadella della Regione Calabria, il governatore Occhiuto ha consegnato a Claudio Baglioni il premio alla carriera per celebrare il suo percorso artistico e il suo contributo alla cultura italiana

Un premio per celebrare il percorso artistico del cantautore romano ed il suo contributo dato alla cultura musicale italiana, e non solo. C’è tutto questo nell’invito che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha lanciato a Claudio Baglioni che nel prossimo mese di agosto farà sosta con il suo Gran Tour, nella nostra Regione. Tre le tappe previste che toccheranno Ciro’ Marina e Roccella Ionica (versante ionico) e Santa Maria del Centro (versante tirrenico).

La consegna del premio, ieri pomeriggio (17 aprile 2026) al 12esimo piano della Cittadella regione. Moderati dal direttore di Rai Regione, Riccardo Giacoia, hanno partecipato il presidente Roberto Occhiuto, l’artista Claudio Baglioni, il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, di Ciro’ Marina, Sergio Ferrrari e di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere.

OCCHIUTO: “UN ONORE RICEVERE UN ARTISTA CHE NEGLI ANNI HA DIMOSTRATO ATTACCAMENTO A QUESTA REGIONE

Con qualche minuto di ritardo sul programma, Claudio Baglioni è entrato nella sala conferenze accompagnato dal presidente Occhiuto. Vestito chiaro (color coloniale) su camicia nera, Baglioni ha voluto subito il contatto con quanti riempivano la sala. Considerato uno dei protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana, Baglioni, nella sua lunga carriera ha venduto milioni di dischi, riempito stadi e teatri e ideato eventi di grande impatto, come i concerti negli scenari più suggestivi d’Italia e il progetto “O’ Scia” a Lampedusa, dedicato ai temi dell’accoglienza e dell’integrazione.

«E’ un onore per noi – ha commentato Roberto Occhiuto – avere ancora una volta nella nostra Regione Claudio Baglioni. Un artista che negli anni ha dato dimostrazione del suo garante attaccamento a questa regione. Per questa nuova opportunità devo ringraziare gli organizzatori ed i sindaci. Persone che vogliono bene alla Calabria. Era doveroso, dunque, per me riconoscere a Claudio Baglioni il modo in cui, nella sua lunga carriera artistica, ha raccontato la vita, l’anima del mondo. Claudio Baglioni, come recita una sua canzone, ha dimostrato di essere “giusto un uomo”».

IL GRANDTOUR LA VITA E’ ADESSO E LE SODDISFAZIONI DELLA VITA

Il “GrandTour La vita è adesso”, che celebra il 40° anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre” – come dichiarato dall’artista -, segnerà anche la fine della lunga carriera dei grandi concerti. Da fine giugno a metà settembre, il tour attraverserà 40 luoghi nei più suggestivi scenari all’aperto d’Italia: un ritorno importante, 15 anni dopo l’ultima tournée in altrettanti meravigliosi siti italiani. Con 20 musicisti e coristi, Baglioni interpreterà l’album nella sua interezza insieme ai più grandi successi dei suoi 60 anni di carriera. «Un album – ha detto Baglioni – che con i 4,5 milioni di copie vendute, detiene un record che non sarà facile, direi impossibile, superare considerato come oggi viene distribuita la canzone».

Baglioni, nel suo intervento si è lasciato andare a racconti dei suoi inizi artistici soffermandosi su quella che, sicuramente, è stata una delle sue più importanti soddisfazioni personali: il conseguimento della laurea in Architettura. «Quello di ultimare gli studi – ha detto – è stato sempre un mio grande desiderio. E non mi sono fermato al solo conseguimento del titolo accademico. Ho anche preso l’abilitazione alla professione – ha aggiunto – e mi sono iscritto all’albo nazionale. Però – ha concluso – mi piace definirmi un architetto non praticante».

Al termine dell’incontro il presidente Roberto Occhiuto ha consegnato l’opera dell’artista orafo calabrese, Michele Affidato, due statuette raffiguranti i Bronzi di Riace, “per il grande contributo offerto alla cultura della musica”.

All’artista, anche la consegna di una targa ricordo dai tre sindaci delle città che ospiteranno i concerti.